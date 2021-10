Il volantino Esselunga non molla la presa sulla tecnologia, e sul mondo della rivendita di elettronica, proponendosi come più valida alternativa a quanto i vari Unieuro, MediaWorld e Comet, abbiano attualmente in grado di offrire al pubblico.

La campagna promozionale corrente ha natura di offerta tech, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio sul territorio, ma che le scorte disponibili sono estremamente limitate, in altre parole potrebbero terminare molto prima del previsto. Il consiglio resta sempre lo stesso, velocizzate la scelta e recatevi il prima possibile.

Esselunga: il volantino con le occasioni da non perdere

La campagna promozionale di esselunga focalizza interamente la propria attenzione sul mondo dei videogame, in particolare sul segmento della simulazione calcistica, magistralmente rappresentato da Fifa 22, un titolo che promette prestazioni incredibili, una grafica migliorata, un gameplay in parte rinnovato, oltre 700 squadre differenti, 17000 giocatori in licenza e 30 campionati.

Il prezzo di 49,90 euro è da considerarsi valido solo ed esclusivamente per la variante per PS4, al momento infatti non è acquistabile, almeno da Esselunga, lo stesso titolo per Xbox o PC. Non sappiamo nemmeno se l’azienda deciderà di commercializzarli, o di restare ancorata alla Sony PlayStation (nell’eventualità in cui ci fossero novità, vi informeremo a tempo debito).

