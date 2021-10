La solita sfida con gli altri gestori continua da parte di Vodafone, che vuole riprendersi la sua leadership. Il nostro gestore che in Europa detiene tantissimi utenti, sta provando a recuperare tutti quelli che sono scappati via.

Oltre alla campagna prevista per questo inverno, Vodafone si sta concentrando quindi sulle offerte da proporre agli ex clienti. Ce ne sono attualmente tre che arrivano addirittura a 100 giga, proprio per consentire a coloro che sono andati via di ripensarci.

Vodafone permette agli utenti di rientrare con queste offerte speciali, ecco i dettagli

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited