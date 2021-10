Adidas: collaborazione speciale con Xbox, arrivano le scarpe ispirate alla console

In Canada le idee bizzarre e innovative viaggiano molto velocemente. Adidas ha deciso di lanciare un paio di sneakers griffate Xbox 360, realizzate in occasione del ventesimo anniversario di Xbox. Quanto costeranno? Questo ve lo spieghiamo nel paragrafo qui di seguito, ma tranquilli, la cifra è abbastanza abbordabile.

Adidas: come saranno e quanto costeranno?

Finalmente è arrivato il primo modello di scarpe destinate alla vendita, e sarà disponibile a partire dalle 17.00 del 30 ottobre. Intanto sul sito canadese circola una descrizione del prodotto piuttosto invogliante: “Celebriamo 20 anni di una rivoluzione culturale: quale modo migliore per farlo che con un paio di scarpe Adidas modello Forum dedicate alla piattaforma Microsoft? La silhouette da sola rappresenta un ottimo inizio, ma per fare le cose in grande ecco vibrazioni di Xbox sull’intero design, dai colori ai loghi, passando per dettagli riflettenti.”