Mentre lo shortage di chip si fa avanti impetuoso la popolarità della console Microsoft Xbox cresce oltre ogni limite dopo la promessa di un gaming multiplayer incluso gratuitamente e la possibilità di poter contare da ora su una valanga di giochi gratuiti.

Succede a causa di un accorso stipulato tra il colosso di Redmond e Google che da Mountain View rende disponibili i titoli per Google Stadia nel contesto del gaming su piattaforma standalone. Ecco le ultime novità.

Microsoft Xbox potrà giocare anche i titoli per Google Stadia

Il noto servizio di cloud gaming del gigante di Mountain View approda nel contesto Xbox Gaming a ritrovare una supremazia che negli ultimi tempi è decisamente scemata agli occhi del pubblico e dei giocatori di tutto il mondo.

Mentre si stava vociferando di una possibile chiusura anticipata del servizio il sito GameSpot lancia la notizia di un nuovo approdo di Google Stadia via Microsoft Edge a partire dall’aggiornamento di questo mese.

A partire da queste ore, prove alla mano, è possibile che gli utenti Xbox accedano all’ultima versione del browser di casa Microsoft che include i giochi Google senza problemi di sorta con connessione anche a Discord.

Lo streaming dei giochi Stadia su Xbox dovrebbe replicare l’esperienza vista su PC per quel che concerne le generazioni One, Serie S ed X new-gen. La versione del browser, infatti, è identica con supporto a mouse e tastiera. Stando a quanto diffuso da The Verge i giochi in streaming su console possono essere giocati sia con controller che con terminale fatto da mouse e tastiera compatibili. Per Discord, invece, si ravvisano problemi con il microfono e risulta pertanto inaccessibile in attesa di un update risolutivo.