Tratta dal libro An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination di Sheera Frenkel e Cecilia Kang, Doomsday Machine sarà la serie TV che svelerà i segreti di Facebook. Il colosso dovrà presto affrontare un’ulteriore sfida ultimamente alimentata dalle dichiarazioni sui rischi causati da Instagram ai più giovani e dal recente down che ha coinvolto le tre piattaforme.

Doomsday Machine: Zuckerberg e Sandberg protagonisti della nuova serie TV su Facebook!

La nuova serie Doomsday Machine, realizzata da Ayad Akhtar, avrà tra i suoi principali protagonisti proprio il padre di Facebook e sarà incentrata sulla storia della piattaforma. Ad accompagnare Zuckerberg ci sarà anche Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer di Facebook, interpretata dalla straordinaria Claire Foy, già protagonista di The Crown, serie TV sulla storia di Elisabetta II disponibile su Netflix.

Doomsday Machine non si limiterà a narrare la storia della piattaforma più nota di sempre dalle sue origini ai nostri giorni. I segreti del colosso e i lati più bui saranno svelati e un gruppo di giornalisti sarà impegnato nella valutazione dell’affidabilità dei fatti narrati.

Non saranno risparmiate le vicende legate alle elezioni americane del 2016 e ai metodi di propaganda né le più recenti dichiarazioni sulla possibilità di aggirare le regole consentita ad alcuni account come quello dell’ex presidente americano Trump; o le affermazioni riguardo la consapevolezza e il silenzio volontario del colosso in merito ai danni causati da Instagram alla salute mentale dei più giovani.

Le origini della piattaforma e il percorso affrontato da Zuckerberg, compresi gli ostacoli e le sfide incontrate lungo il cammino, saranno quindi al centro della serie TV prodotta da Anonymous Content e Wiip.