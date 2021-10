Il volantino carrefour attuale nasconde a tutti gli effetti prezzi molto bassi, con i quali gli utenti possono effettivamente confrontarsi, nell’ottica di raggiungere i migliori prodotti in circolazione, avendo la possibilità di accedervi in ogni negozio sul territorio.

Il pregio delle campagne promozionali di Carrefour è proprio questo, offrire al cliente la disponibilità in ogni regione o luogo del paese, senza distinzioni o vincoli di alcun tipo. Le scorte, al netto di sorprese particolari, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza non termineranno prima della data di scadenza del volantino stesso.

Carrefour: sconti da non perdere per tutti

Il volantino Carrefour prova ad avvicinare all’acquisto anche gli utenti che vogliono mettere le mani su un prodotti di casa Apple, e sono disposti a spendere cifre abbastanza elevate. La corrente campagna promozionale, infatti, focalizza la propria attenzione su quasi esclusivamente un modello, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 12, disponibile all’acquisto a 749 euro, nella sua variante con 64GB di memoria interna.

La scheda tecnica ne descrive pienamente le incredibili qualità generali, parliamo infatti di un prodotto dotato di un ampio display OLED da 6,1 pollici (con refresh rate a 60Hz e risoluzione 1170 x 2532 pixel), processore A14 Bionic, 4GB di RAM, appunto 64GB di ROM non espandibili, e 2 sensori fotografici nella parte posteriore. Questi rappresentano indubbiamente il fiore all’occhiello della maggior parte dei prodotti dell’azienda, garantendo una qualità fotografica assolutamente superiore a tantissimi altri modelli sul mercato.