Il volantino Euronics SottoCosto nasconde al proprio interno prezzi veramente da non perdere, raffiguranti le migliori occasioni del periodo corrente, con le quali potersi confrontare per avere la certezza di spendere il meno possibile su ogni acquisto.

La campagna promozionale è finalmente universale, ciò sta a significare che risulta essere attiva sull’intero territorio nazionale, con piccolissime differenze in relazione ai soci di appartenenza. I prezzi sono da considerarsi validi relativamente a prodotti con garanzia di 24 mesi, ed in versione completamente no brand, nel caso della telefonia mobile.

Euronics: il volantino ha sconti bellissimi

Tantissimi sconti attendono gli utenti nel volantino Euronics attivato dall’azienda ancora per pochi giorni, gli smartphone in promozione toccano Xiaomi Redmi Note 10 a 219 euro, Samsung Galaxy S21 a 699 euro, Oppo Find X3 Neo a 569 euro, Oppo Find X3 Lite a 349 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 399 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 299 euro, Vivo Y72 a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 219 euro, Oppo A16 a 159 euro, Vivo Y21s a 199 euro, Galaxy A12 a 169 euro, Xiaomi Redmi 9T a 149 euro, TCL 20L a 149 euro, xiaomi Redmi 9C, Wiko Power U20 a 119 euro, Wiko Power U10 a 99 euro e similari.

Altrettanto interessante la riduzione applicata su un wearable in particolare, stiamo parlando dell’Amazfit GTS2 Mini, disponibile effettivamente all’acquisto a soli 69,90 euro, un prezzo di tutto rispetto per la qualità generale del prodotto stesso. I dettagli del volantino sono raccolti in esclusiva sul sito ufficiale di Euronics.