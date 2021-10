Il mondo videoludico si sta preparando ad accogliere The Handler of Dragons, un nuovo titolo indie RPG. Il gioco è arrivato su PC in modalità Early Access ma lo sviluppatore confermano che sarà disponibile anche per console.

The Handler of Dragons si configura come un action con meccaniche da gioco di ruolo. L’avventura è strutturata per offrire varie scelte morali che andranno ad influenzare lo svolgimento della trama e arricchiranno l’esperienza.

A rendere ancora più particolare il gioco c’è l’enorme impegno di Jerzy Caliński, unico sviluppatore che sta lavorando al titolo. Lo sviluppo dura da oltre tre anni e ormai sembra essere nella fasi finali. La pubblicazione invece sarà affidata alla Golden Eggs Studio.

The Handler of Dragons è un nuovo gioco action RPG incentrato sul mondo dei draghi

The Handler of Dragons ha fatto il proprio debutto su Steam Early Access il 27 settembre. Nel 2022 invece è previsto l’arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/Series S e Nintendo Switch.

Le meccaniche di gioco sono quelle classiche di un action in terza persona. Il protagonista sarà un guerriero in grado di comunicare con i draghi. Proprio questi animali fantastici avranno un ruolo chiave nella storia e nell’intero mondo di gioco.

I giocatori dovranno esplorare, interagire e scoprire pezzi della storia per proseguire nella trama. Ci saranno varie tipologie di mostri da affrontare come scheletri, orchi, troll e golem. Grazie ad un albero delle abilità, sarà possibile acquisire nuove competenze e migliorare i propri attacchi e magie.

Come indicato dallo stesso Jerzy Caliński, per completare la storia principale ci vorranno circa tre ore di gioco. Tuttavia, una volta completata la trama, sarà possibile rigiocare il tutto scegliendo percorsi differenti e quindi rivoluzionando gli eventi.