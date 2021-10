Il mondo dello streaming non si ferma mai e gli utenti sono sempre alla ricerca di nuovi contenuti da vedere sulle proprie piattaforme preferite. L’offerta non è mai stata così ampia come adesso, quindi scegliere un film e una serie TV tra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, SKY e molto altro diventa una decisione complicata.

Per facilitare la scelta, JustWatch ha stilato la classifica dei Film e delle Serie TV più viste in assoluto nella scorsa settimana. L’elenco tiene conto di tutte le principali piattaforme di streaming e del gradimento degli utenti.

Rispetto alla volta scorsa, la classifica è stata completamente stravolta. Indubbiamente l’uscita di Dune (diretto da Denis Villeneuve) ha spinto gli spettatori ad informarsi sulla storia. Infatti, il Dune realizzato da David Lynch nel 1984 è il film più visto nella scorsa settimana.

Per quanto riguarda le serie TV, la corona spetta a Ted Lasso. La serie Apple TV+ racconta le vicende di un allenatore statunitense di football americano che si trova ad allenare una squadra di calcio britannica.

Dune e Ted Lasso guidano la classifica dei film e delle serie TV più viste in streaming

TOP 10 – Film in streaming

Dune Space Jam Spider-Man – Un Nuovo Universo Casino Royale Escape Room Sicario Venom Pokémon Detective Pikachu Spectre The Suicide Squad – Missione Suicida

TOP 10 – Serie TV in streaming

Ted Lasso Y:L’ultimo Uomo Il Trono di Spade Omicidio a Easttown Squid Game American Horror Story Midnight Mass Cowboy Bebop The Act Hannibal

Ricordiamo che la classifica delle serie TV e dei film più visti elaborata da JustWatch è basata su tutte le piattaforme di streaming attive in Italia. I titoli elencati sono disponibili su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, NOW, Sky, Rakuten, TIM Vision, NOW.