Il celebre servizio per lo streaming di serie TV e film Netflix sta per portare delle brutte notizie per l’utenza italiana, stando alle ultime indiscrezioni infatti a breve vedremo l’arrivo di alcuni aumenti di prezzo per gli abbonamenti standard e premium, nel dettaglio: Netflix aumenterà i prezzi in Italia per i suoi piani Standard (da 11,99 a 12,99 euro) e Premium (da 15,99 a 17,99 euro). Il prezzo del piano base non varierà, restando stabile a 7,99 euro come è stato sin dall’inizio dell’erogazione del servizio in Italia.

Tutti questi aumenti indicati sopra avranno valenza per tutti coloro che si registreranno a partire dal 2 Ottobre, coloro che invece sono già registrati riceveranno la notifica della variazione di prezzo dal 9 ottobre, come se non bastasse, sempre per coloro già registrati, in app riceveranno una notifica con 30 giorni di anticipo dalla fatturazione successiva in cui arriverà l’aumento di prezzo, che li avviserà appunto di quest’utlimo.

Le dichiarazioni di Netflix

Ecco lo statement di Netflix al riguardo:

“Il nostro obiettivo principale è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati. Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze”.

Si tratta sostanzialmente della motivazione che sta dietro gli aumenti presentati, giustificati dalla volontà di offrire un servizio migliore di anno in anno.