Ci sono molti modi per determinare il valore di un oggetto da collezione. Facendo l’esempio delle monete, alcune sono uniche, conservate nei musei e non saranno mai disponibili per la vendita al pubblico. Poiché queste monete sono considerate “inestimabili“.

Occasionalmente, le zecche di stato producono monete insolite per pubblicizzarsi, ad esempio: l’Australian Kangaroo One Tonne Gold Coin è stata realizzata dalla Perth Mint in Australia nel 2011. Dopo un tour pubblicitario in Europa, la moneta è ora esposta permanentemente alla Perth Mint’s Gold Exhibition. Anche il Canada ha prodotto monete d’oro estremamente grandi, principalmente per pubblicità, e ne ha vendute cinque a vari investitori e collezionisti.

Inoltre, sono elencate solo le monete che sono state scambiate pubblicamente (ad esempio, aste o vendite pubbliche). È impossibile verificare le monete che sono state vendute tramite trattativa privata e quindi non sono incluse in questa classifica delle monete più preziose del mondo.

Tutti i prezzi indicati includono eventuali spese d’asta e commissioni che la casa d’aste addebita all’acquirente.

Una delle monete piu’ preziose al mondo

1913 Liberty Head Nickel – Hawaii Five-O Star. Prezzo: 3 milioni e 737,500 euro, venduto da: Heritage Auctions, Dallas, Texas (Asta #1136, Lotto #2455).

I ricercatori credono che cinque monetine americane che hanno inciso la faccia della statua della liberta’ del 1913 siano state create da un dipendente della zecca nel cuore della notte. Tuttavia, cinque di questi nichel hanno trovato la loro strada in varie collezioni di monete pubbliche e private.

Nonostante questo, recitare in una delle serie televisive degli anni ’70 Hawaii Five-O ha aiutato questa moneta ad aumentare di valore. E’ stata utilizzata per varie riprese in diversi show televisivi, e altri per riprese d’azione in cui non è era possibile distinguere la data.