L’operatore virtuale Feder Mobile ha pubblicato in questi giorni la sua app ufficiale per dispositivi mobili, con cui si può gestire la propria offerta ed effettuare le ricariche della SIM, già presente sul Google Play Store per dispositivi Android e anche su Apple App Store per iOS.

Dunque, dopo averla già preannunciata nei mesi precedenti al lancio dei propri servizi sul mercato, l’operatore virtuale su rete Vodafone 4G ha pubblicato ufficialmente l’app denominata Feder Mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Feder Mobile: è arrivata l’applicazione ufficiale per Android ed iOS

I clienti Feder Mobile possono quindi già scaricare l’app Feder Mobile dal Play Store e da App Store. Sul sito dell’operatore non è stata ancora ufficializzata la presenza dell’app. Al momento, quindi, sul sito di Feder Mobile è ancora presente la dicitura che indica che “a breve potrai scaricare la nostra App”, in corrispondenza dei badge del Play Store e dell’App Store, dove presto dovrebbero essere inseriti i relativi link per il download.

Sul Play Store l’applicazione è alla versione 1.0.2 ed è compatibile con Android 5.0 e versioni successive. Secondo quanto viene riportato sul Play Store, l’ultimo aggiornamento sarebbe del 23 Settembre 2021, mentre la data di uscita dell’app risalirebbe al 17 Settembre 2021. Tuttavia, secondo il servizio clienti, l’app ufficiale di Feder Mobile sarebbe stata resa pubblica solo un paio di giorni fa, sia su Android che su iOS.

Grazie all’app Feder Mobile i clienti possono accedere con le proprie credenziali dell’area clienti e monitorare il credito residuo e i consumi della propria offerta attiva. Inoltre, i clienti possono ricaricare il credito della propria SIM direttamente dall’app Feder Mobile: basterà inserire il numero da ricaricare e l’importo (5 euro, 10 euro, 15 euro, 20 euro, 25 euro, 30 euro o 50 euro), utilizzando come metodo di pagamento una Carta di Credito o PayPal. Un SMS confermerà l’effettiva disponibilità sulla SIM dell’importo ricaricato.