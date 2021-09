Sempre più frequentemente si parla di auto elettriche come il futuro della mobilità. Questo perché si pensa a queste vetture come mezzi di trasporto più comodi, efficienti ma soprattutto ecologici rispetto ai più classici diesel. Bisogna però capire se la realtà dei fatti è effettivamente questa.

Diesel: meno inquinante di un veicolo elettrico

L’impatto che un veicolo ha sull’ambiente non può essere valutato solo ed esclusivamente per le emissioni prodotte durante il suo utilizzo. Bisogna esaminare attentamente tutte le fasi che vengono prima e dopo. Dalla costruzione fino ad arrivare allo smaltimento del veicolo stesso.

Proprio quest’ultima fase ha un impatto estremamente negativo sull’ambiente. Basti pensare che per smaltire un veicolo alimentato ad elettricità si producono il doppio delle emissioni rispetto a quante se ne producono per una vettura diesel.

Un’automobile elettrica dovrebbe restare in circolazione per almeno 580.000 chilometri per poter essere ritenuta più ecologica di una diesel. Parliamo, in termini di tempo, di circa 40 anni.