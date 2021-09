Il volantino Esselunga distrugge letteralmente i sogni di Mediaworld, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, per mezzo della quale risulta semplicissimo pensare di risparmiare moltissimo.

Dopo aver convinto pienamente con l’incredibile Speciale Multimediale, Esselunga vuole tornare in auge anche nella rivendita di elettronica, lanciando la migliore soluzione degli ultimi mesi, e promettendo ad ogni consumatore in Italia un risparmio incredibile. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale.

Esselunga: le offerte più inaspettate

Gli sconti attivati da Esselunga sono sempre molto interessanti ed accattivanti, uno di questi riguarda il Samsung Galaxy A22, elemento principale della corrente offerta tech, attivata come anticipato solo in negozio.

Il prodotto può essere acquistato con un esborso effettivo di 189 euro, per quanto riguarda la variante no brand e con la garanzia di 24 mesi (che copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali).

Scorrendone la scheda tecnica scopriamo molte specifiche interessanti, infatti abbiamo una batteria da 5000mAh, un componente grandissimo che lo rende a tutti gli effetti un battery phone, un display da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione FHD+, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna completamente espandibile, per finire con 5G ed una tripla fotocamera integrata nella parte posteriore.

Nell’eventualità in cui vogliate approfondire la conoscenza della campagna promozionale, ricordiamo di aprire quanto prima il link diretto al sito ufficiale, date le scorte estremamente limitate.