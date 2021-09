Attualmente, l’operatore virtuale di telefonia mobile Spusu permette di attivare quattro offerte tariffarie con prezzi che partono da 3,99 euro al mese.

L’intero portafoglio dell’operatore, disponibile sia per nuovi che per già clienti, può essere attivato anche con eSIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Spusu propone offerte che non costano nemmeno 4 euro al mese

Come raccontato da MondoMobileWeb, recandosi nella pagina di acquisto di qualsiasi offerta e selezionando la voce “Acquista Adesso”, i nuovi clienti possono scegliere tra l’acquisto della SIM fisica e quello della eSIM, mettendo la spunta alla voce “ordina eSIM”. Per quanto concerne invece i già clienti Spusu che vogliono passare a eSIM, in questo caso è necessario contattare il servizio clienti direttamente via mail a ciao@spusu.it, oppure tramite Whatsapp e telefonicamente al numero 3780101000.

Scegliendo di effettuare il cambio da SIM fisica a eSIM, i già clienti dell’operatore devono sostenere un costo pari a 9,99 euro, come quello previsto per una normale sostituzione SIM. Inoltre, è importante specificare che per usufruire della eSIM, sia nuovi che già clienti Spusu devono disporre di un dispositivo compatibile.

L’operatore propone l’offerta Spusu 100 e Spusu 50 propongono entrambe 2000 minuti verso tutti e 50 SMS, la prima 100 GB e la seconda 50 GB rispettivamente a 9.99 e 5.98 euro al mese. Ci sono poi la Spusu 10 e Spusu 1 che propongono entrambe 1000 minuti e 200 SMS la prima e 100 SMS la seconda. Anche i Giga sono diversi, 10 GB la prima offerta e 1 GB la seconda. Il prezzo è rispettivamente di 4.98 e 3.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale per conoscere tutti i dettagli, avete tempo fino al 30 settembre 2021.