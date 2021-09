Il volantino Comet nasconde al proprio interno offerte veramente assurde, la perfetta occasione per riuscire a risparmiare sui vari acquisti effettuati, riuscendo nel contempo a raggiungere i prodotti maggiormente desiderati nel 2021, e di fascia alta.

Come al solito, anche la corrente campagna promozionale è attiva sia nei punti vendita fisici in Italia, che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Tutti coloro che opteranno per l’e-commerce, avranno comunque diritto a ricevere la merce presso il proprio domicilio, a costo completamente azzerato (solo nel caso in cui la spesa dovesse superare i 49 euro).

Comet: queste offerte sono assurde

Il volantino Comet nasconde tantissime offerte molto speciali per gli utenti italiani, i prodotti in promozione sono perlopiù legati alla fascia intermedia, ovvero rientrante nei 300 euro di spesa effettivi. Tra questi possiamo trovare i vari Xiaomi Redmi 9C, Redmi 9A o Redmi Note 9, senza dimenticarsi di Galaxy A12, Galaxy A22, Motorola Moto G30 o Oppo A16.

L’altro modello da non perdere assolutamente di vista è l’Apple iPhone 12, un prodotto unico nel proprio genere, desideratissimo dalla popolazione italiana, ed oggi finalmente acquistabile ad una cifra di tutto rispetto. Sono necessari solamente 795 euro, per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna completamente sbrandizzata.

Chiaramente il volantino Comet non termina qui, rivolge la propria attenzione anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire le pagine che potete trovare nell’articolo stesso.