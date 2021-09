Il nuovo volantino Unieuro nasconde al proprio interno sorprese davvero da non perdere per tutti gli utenti italiani, i prezzi sono bassi e sono facilmente raggiungibili da chiunque.

Il risparmio è dietro l’angolo per ognuno di noi, grazie ad Unieuro; gli acquisti, in netto contrasto con quanto visto ad esempio da Euronics in passato, possono essere completati ovunque sul territorio nazionale, come anche tranquillamente sul sito ufficiale. Coloro che opteranno per l’e-commerce, avranno comunque diritto a ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui spenderanno almeno 49 euro.

Unieuro: sconti a più non posso nel volantino

Unieuro riserva tantissime sorprese agli utenti che vorranno effettuare acquisti, a partire ad esempio dalla possibilità di accedere al Samsung Galaxy S21+, il top di gamma assoluto di questo 2021, pagandolo soli 869 euro, per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna, ed ovviamente completamente sbrandizzato.

Sempre restando nella fascia alta della telefonia mobile, l’altro smartphone che ci sentiamo di consigliare è l’Oppo Find X3 Neo, la più valida alternativa per cercare di risparmiare, ma godendo ugualmente di ottime prestazioni generali. Il prezzo di 659 euro è più che adeguato per la qualità effettivamente offerta.

In ultima analisi, rientrano sotto i 500 euro, il modello da non perdere di vista è chiaramente lo Xiaomi Mi 11i, il giusto mix tra prestazioni e prezzo basso, in vendita davvero da pochissimo sul territorio nazionale.

Ogni altra informazione in merito al volantino Unieuro è rimandata alle pagine che trovate nell’articolo, in questo modo conoscerete da vicino i singoli prodotti.