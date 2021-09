Android: questi 12 titoli del Play Store tra app e giochi sono gratis solo oggi

Si continua a discutere di quale sia il miglior smartphone in assoluto, senza trovare mai un re indiscusso. Ce ne sono infatti tantissimi che si equivalgono in base alla loro fascia di prezzo, tralasciando poi la parte più importante che sarebbe quella decisiva per una scelta, ovvero il sistema operativo. Da diversi anni ormai ce ne sono due di riferimento i quali sono iOS e Android, quest’ultimo cresciuto tantissimo fino a diventare leader assoluto.

Si parla infatti di oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo che almeno una volta al mese si servono di 3 miliardi di dispositivi. Numeri davvero stratosferici che fanno capire quanto Google abbia lavorato sulla sua creatura portandola a diventare un essere quasi perfetto. Ad oggi gran parte del lavoro di Android è fatto dalla versatilità, aspetto che attira molto le persone e che trova riscontro soprattutto sul Play Store. All’interno del celebre market infatti ci sono titoli di ogni genere, molti dei quali oggi diventano eccezionalmente gratis.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: gli utenti possono scaricare gratis tutti questi titoli