The Pokémon Company International e Netflix hanno annunciato oggi che il prossimo film d’animazione della serie sarà presentato in anteprima sulla piattaforma streaming in tutto il mondo, ad eccezione di Giappone, Cina e Corea, previsto per l’8 ottobre 2021.

Pokémon il Film, rivelato per la prima volta a novembre 2020: Secrets of the Jungle segna il 23esimo show d’animazione.

Trama

Nel profondo della Foresta di Okoya, il Pokémon misterioso Zarude vive solitario proibendo agli estranei di entrare nel suo territorio. Altrove nella giungla vive Koko, un ragazzo umano cresciuto da un solitario Zarude. Koko è cresciuto senza mai dubitare di essere uno Zarude. Ma un giorno, un incontro casuale con Ash e Pikachu lascia Koko con il suo amico umano.

Curiosita’

Oggi è uscito il primo trailer internazionale ufficiale del film. Contiene “Always Safe” e “No Matter What“, due canzoni originali scritte e registrate dall’artista musicale, Cyn, per il film. I fan non vedono l’ora di ascoltare queste canzoni durante il film l’8 ottobre e trasmetterle in streaming su piattaforme di musica popolare a partire dallo stesso giorno. Cyn è anche uno dei tanti artisti di rilievo che partecipano al programma P25 Music che celebra i 25 anni di Pokémon per il quale ha scritto e registrato un’altra nuova canzone “Wonderful“.

“Durante l’anno del 25° anniversario di Pokémon, volevamo che i fan avessero l’opportunità di provare il nuovo film d’animazione Pokémon contemporaneamente come comunità globale“, ha dichiarato Emily Arons, Senior Vice President of Licensing presso The Pokémon Company International. “L’animazione è il nostro pilastro, un punto molto amato del nostro franchise e Netflix è il partner perfetto per aiutarci a celebrare 25 anni di azione e avventure con Ash e il suo Pikachu.”

Bonus in arrivo

Netflix è attualmente leader nel settore dello streaming con oltre 209 milioni di abbonamenti a pagamento in più di 190 paesi.

Per celebrare ulteriormente l’annuncio, la societa’ sta pianificando speciali attivazioni in-game che si legheranno al film in uscita. A partire da oggi, gli Allenatori potranno ricevere la forma alternativa di Zarude presente nel film, così come Shiny Celebi, nei loro videogiochi Pokémon Spada o Pokémon Scudo iscrivendosi alle notifiche e-mail del Club Allenatori di Pokémon entro il 25 settembre 2021. Gli Allenatori che si registrano in questo modo riceveranno un’e-mail del Club Allenatori di Pokémon contenente un codice di distribuzione per entrambi il 7 ottobre 2021.

Pokémon rimane uno dei franchise più popolari al mondo tra carte collezionabili, serie TV animate, intrattenimento domestico, videogiochi e altro ancora. I film hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale. Secrets of the Jungle è un’altra aggiunta alla sua vasta storia cinematografica, ma anche la società di produzione Legendary non dovrebbe rinunciare alle prospettive live-action.