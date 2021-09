Netflix girerà un nuovo Film a Verona ed è alla ricerca di alcune comparse da inserire all’interno dello stesso. Sarà girata una storia tratta ed ispirata alla famosissima storia di Romeo e Giulietta.

Netflix cerca comparse, ecco cosa serve

Quest’opera Netflix che, per il momento, prende il nome di “Love in the Villla”, cerca: bambini tra i 7 e i 10 anni, uomini e donne con età compresa tra i 18 ed i 75 anni. Per la partecipazione vi basterà registrarvi a questo link, caricando foto e dati anagrafici.

Per chi non avesse possibilità di registrarsi online, ci sarà un casting fotografico dal vivo (ma con priorità secondaria). Si terrà lunedì 13 e martedì 14 settembre dalle 9 alle 18 presso il teatro Ristori.

Per l’abbigliamento non c’è nessuna richiesta particolare, ne tanto meno bisogna avere esperienza nel settore. Unica raccomandazione è per le donne, che devono presentarsi senza trucco o un trucco molto leggero. Ovviamente chi verrà selezionato per il lavoro, sarà regolarmente retribuito.

Sarà obbligatorio presentare:

fotocopia del documento d’identità;

fotocopia codice fiscale;

codice bancario IBAN;

fotocopia del regolare permesso di soggiorno per gli extracomunitari-

Netflix informa inoltre che partecipando si accetta che vi vengano scattate alcune fotografie. Inoltre non vi rimborserà per la partecipazione se non dovesse avere esito positivo.