Entro la fine del mese di settembre gli utenti di LinkedIn dovranno dire addio alle Stories. La piattaforma ha già comunicato la sua decisione di eliminare la funzionalità. I motivi, stando a quanto affermato dalla stessa società, sarebbero legati alla volontà di offrire agli iscritti un’opzione più adeguata e coerente alle finalità principali del social.

LinkedIn Stories disponibili ancora per poco: la piattaforma eliminerà la funzione entro fine mese!

Le Stories di LinkedIn non hanno riscosso il successo aspettato e ciò sembra aver indotto la piattaforma a dire addio alla funzionalità per procedere con l’introduzione di nuove modalità tramite le quali gli utenti avranno comunque la possibilità di sfruttare i video come strumento di comunicazione.

L’impostazione del Social, dedicato principalmente alla condivisione di contenuti legati all’ambito professionale, non si dimostra adeguata all’utilizzo delle Stories. Le analisi condotte dal colosso ritengono, infatti, che buona parte degli utenti favorirebbe la possibilità di registrare video permanenti e dalla durata maggiore così da poter condividere la propria esperienza lavorativa. Le parole di Liz Li non lasciano dubbi: a breve LinkedIn potrebbe inaugurare una nuova versione delle Stories e, magari, dare il via a una nuova tendenza che potrebbe essere molto apprezzata dagli utenti e d’ispirazione per i rivali.

La piattaforma potrebbe quindi sostituire l’attuale funzionalità con un servizio maggiormente affine alle volontà degli iscritti. Gli aggiornamenti arriveranno entro la fine del mese di settembre, LinkedIn ha già dichiarato che l’addio alle Stories avverrà entro gli ultimi giorni di questo mese. A breve, quindi, conosceremo le probabili novità ideate dal colosso!