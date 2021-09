Gli sconti attivati nel periodo da Euronics riescono davvero a far sognare tutti gli utenti, sebbene comunque sia una campagna che presenta limitazioni importanti.

L’accessibilità, a differenza ad esempio di quanto stiamo vedendo da Trony, è possibile solo ed esclusivamente nei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, non da altre parti o sul sito ufficiale. I prodotti mobile sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono distribuiti nella variante completamente sbrandizzata.

Euronics: occasioni da non perdere per tutti

Un meccanismo già visto in passato, ed apprezzatissimo, coinvolge il volantino Euronics. Al netto delle limitazioni sottolineate poco sopra, è bene sapere che per accedervi sarà necessario acquistare un prodotto da almeno 599 euro; prestate sempre attenzione, la cifra sovrastante non può essere raggiunta con la somma di più dispositivi, ma viene considerata sull’unità selezionata.

Fatto questo, quando giungerete in cassa, potrete poi aggiungere un secondo modello a scelta tra una selezione di Euronics, pagandolo una cifra decisamente inferiore rispetto al listino. Le possibilità sono diverse e molto allettanti, tra le migliori annoveriamo la Nintendo Switch, in vendita addirittura a soli 199 euro, passando anche per un robot aspirapolvere iRobot Roomba, ma anche un chromebook HP da 199 euro o la Rowenta X-Force Flex.

Quanto indicato è solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi aspetta da Euronics, tutto il resto lo potete visionare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, scoprendo così anche i prezzi più bassi disponibili.