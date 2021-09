Il mondo del collezionismo è davvero vasto e se pensate che esistono solo francobolli e monete rare, vi state sbagliando di grosso. Pochi immaginerebbero che c’è un mondo fatto di numeri di cellulare davvero incredibili e per i quali esperti da tutto il globo farebbero carte farse per averli. Se vuoi anche tu entrare nel mondo esclusivo delle SIM Top Number e aggiudicarti un numero speciale, ecco come riconoscerle e dove trovarle.

SIM: la guida definitiva ai Top Number da collezione

Non esistono solo monete rare da collezione che meritano di essere ricercate e acquistate. Oggi vi parleremo delle SIM realizzando una semplice e breve guida per introdurvi nel mondo dei Top Number. Una selezione di numeri altamente particolari che, per le loro caratteristiche, sono unici.

A rendere una SIM normalissima la Top Number più ricercata è la sequenza del numero di telefono collegato. Stando ad alcune caratteristiche speciali, sono le cifre che la rendono veramente preziosa catalogandola tra i pezzi da collezione.

Come riconoscere un Top Number

Riconoscere una SIM Top Number non è difficile. Alcune semplici ed evidenti particolarità conferiscono valore a quel pezzo di plastica con chip integrato. Ad esempio, la prima è la semplicità nel memorizzare il numero di telefono. Più le cifre sono uguali e maggiore sarà il suo valore.

Un’altra caratteristica è l’ordine crescente o decrescente con cui si susseguono i numeri. Questo indica che la SIM in possesso è una vera e propria Top Number. E infine ciò che di soggettivo può renderla preziosa: una data speciale o importante contenuta nella sequenza, oppure un numero ritenuto particolarmente fortunato per qualche cultura.

Dove trovare le SIM da collezione

Acquistare o vendere SIM da collezione non è assolutamente complicato, anzi. Si possono infatti trovare su eBay, il colosso dello shopping online. Digitando nella barra di ricerca centrale il termine “SIM Top Number” si aprirà un elenco di tutte quelle in vendita.

L’utente avrà solo l’imbarazzo della scelta. Ci sono SIM Top Number di tutti i tipi e per tutte le tasche. Basta solo affinare l’occhio e cercare quelle con le caratteristiche sopra menzionate. Una volta individuata quella che fa al caso proprio, si dovrà contattare il venditore e proporgli un prezzo superiore o inferiore a quello da lui indicato.

Se siete interessati non potete perdervi le prime SIM Top Number Iliad già disponibili proprio su eBay. I prezzi sono ancora accessibili e c’è l’alta probabilità di acquistare non solo un numero speciale, ma un investimento per il futuro.