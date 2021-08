Per tutti gli appassionati e collezionisti, sono già disponibili le prime SIM Top Number da collezione di Iliad. Si tratta di SIM che hanno collegato un numero di telefono davvero speciale le cui caratteristiche gli conferiscono un valore eccezionale. Per chi è amante di questo settore non può di certo perdersi quelle dell’operatore francese recentemente approdato in Italia. Scopriamo insieme dove trovarle, quanto costano e come acquistarle.

Iliad: ecco a voi le prime SIM Top Number

Prima di addentrarci nei particolari di Iliad, occorre, a beneficio di chi non è esperto, spiegare cosa sono queste SIM Top Number e perché sono così speciali. Prima di tutto dobbiamo capire che ci troviamo nel mondo del collezionismo. Esistono infatti appassionati da tutto il mondo che sono alla ricerca di queste paticolari schedine.

Ciò che interessa loro non è il piano tariffario a esse collegato, bensì il numero di telefono. Se corrispondono alcune caratteristiche, allora quella SIM può valere davvero tanto. Parliamo anche di svariate migliaia di euro. E se si pensa che Iliad spesso nelle sue promo regala la SIM, solo l’idea di pagarla più di 200 euro dovrebbe far riflettere.

Per molti è semplicemente una passione costosa, come per i francobolli e le monete rare da collezione. Per altri, invece, è una nuova forma di guadagno e di investimento. Non è poi così strano che, ad esempio, una SIM Top Number Iliad oggi venduta a 200 euro, domani non possa costarne mille.

Dove trovare le SIM da collezione e come acquistarle

Il luogo preferito per chi colleziona SIM Top Number è eBay. Nel noto e-Commerce se ne possono trovare di tutti i tipi e per tutte le tasche. Basta avere pazienza e occhio clinico per individuare le più preziose, ma anche quelle che un domani potrebbero raddoppiare o addirittura triplicare il loro valore.

Al momento della scrittura, su eBay si trovano almeno cinque SIM Top Number Iliad. Il loro prezzo si aggira tra i 200 e i 300 euro con una sequenza numerica davvero interessante per ognuna. C’è solo l’imbarazzo della scelta, ovviamente fino a che non vengono vendute.

Acquistarle è molto semplice. Il prezzo in sovrimpressione è la proposta di acquisto del venditore. L’utente interessato alla SIM Iliad da collezione può accordarsi per quella cifra o proporne una inferiore, a lui più consona.