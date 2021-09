Nubia si sta preparando al lancio del nuovissimo Red Magic 6S Pro. Il debutto dello smartphone da gaming è atteso il prossimo 6 settembre. In attesa di scoprirne tutti i segreti, il device è stato oggetto di molte indiscrezioni che ne hanno anticipato parte della scheda tecnica.

Il Red Magic 6S Pro ha incassato proprio in queste ore la certificazione TENAA. La foto in apertura di articolo mostra il design definitivo del dispositivo mentre la documentazione allegata alla certificazione conferma la scheda tecnica.

Lo smartphone da gaming di Nubia sarà caratterizzato da una scocca trasparente che permette di ammirare l’interno del dispositivo. Si tratta di una scelta estetica molto interessante che di certo catturerà l’attenzione di molti utenti.

Il debutto ufficiale di Nubia Red Magic 6S Pro si avvicina

Questa versione sarà molto simile a Red Magic 6 Pro Deuterium Transparent Edition, come confermato dal presidente dell’azienda Ni Fei. Il retro trasparente permetterà di vedere in azione il sistema di dissipazione del calore che si avvale di una ventola dedicata.

Sul retro sarà presente anche il logo di Tencent Games, partner di Nubia ma anche principale produttore di titoli pensati per il gaming su mobile. Il processore che spingerà il Red Magic 6S Pro sarà il Qualcomm Snapdragon 888+ affiancato da memorie RAM LPDDR5.

Non mancheranno anche degli speaker stereo per migliorare la qualità del suono sia durante il gioco ma anche durante la fruizione di contenuti multimediali. La scocca sarà realizzata utilizzando materiali estremamente resistenti per migliorare la protezione e la dissipazione del calore. Non mancherà una illuminazione RGB per dare un tocco unico al design.