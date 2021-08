Gli ultimi sconti di Coop e Ipercoop lanciano davvero sorprese a non finire per tutti gli utenti, i prezzi sono incredibilmente più bassi del normale, e promettono un risparmio da non perdere, sull’acquisto dei più importanti prodotti del mercato nazionale.

Tutte le soluzioni che andremo a raccontare, lo ricordiamo, risultano essere disponibili nella maggior parte dei casi solo in negozio, se non in rare occasioni anche sul sito ufficiale. In quest’ultimo caso è bene sottolineare la possibilità di affidarsi alla spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 19 euro di spesa effettiva.

Coop e Ipercoop: quanti sconti per tutti gli utenti

Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop toccano uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno per quanto riguarda la fascia bassa del mercato della telefonia mobile, stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 9C, oggi ufficialmente disponibile all’acquisto a soli 115 euro, nella sua variante sbrandizzata con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Se incuriositi dal prodotto, ricordiamo comunque essere dotato di un pannello IPS LCD da 6,55 pollici di diagonale, accompagnato da 3GB di RAM, 64GB di memoria interna (la quale può essere incrementata tramite microSD), per finire con un sensore anteriore da 5 megapixel ed una coppia di fotocamere nella parte posteriore. Il plus è indiscutibilmente rappresentato dall’incredibile batteria, un componente da ben 5000mAh, il quale garantirà una autonomia decisamente superiore alla media o alle più rosee aspettative.

Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino, vi rimandiamo direttamente alle pagine che trovate nell’articolo.