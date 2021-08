Expert non sembra avere limiti, con la sua nuova campagna promozionale, infatti, l’azienda è stata in grado di proporre al pubblico italiano la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti, e di prezzi sempre più bassi.

Spendere poco con Expert potrebbe essere davvero più semplice del previsto, basta infatti decidere di recarsi in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni, o sul sito ufficiale, per avere la possibilità di godere di importanti riduzioni. Da non trascurare, ad ogni modo, l’acquisto tramite il sito ufficiale, il quale prevede la spedizione presso il domicilio, però a pagamento.

Expert: che sconti speciali nel volantino

Il volantino Expert strizza l’occhio a tutti gli utenti che vogliono godere del massimo risparmio, ma con il minimo sforzo. Al suo interno si possono difatti trovare innumerevoli riduzioni di prezzo, tutte applicate su modelli appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, quindi con cifre finali che non vanno oltre i 500 euro di spesa effettivi. I prodotti da cui non distogliere assolutamente lo sguardo sono Galaxy A22, Vivo V21, Galaxy A12, Vivo Y72 o anche Motorola Moto G30.

In alternativa il consiglio è di puntare più in alto, più precisamente verso l’ottimo Vivo X60 Pro, uno smartphone che non necessita di presentazioni, in vendita a meno di 700 euro, ed impreziosito dalla presenza delle ottiche fotografiche realizzate in collaborazione con ZEISS.

Tutti i dettagli della campagna sono disponibili qui sotto, inseriti come galleria fotografica.