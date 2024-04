Tesla, arriva una nuova struttura tariffaria per i Supercharger in Italia

L’esperienza Tesla cresce sempre di più in Italia e questo non è un mistero. Aumentano esponenzialmente ogni giorno le auto del marchio che popolano le strade, soprattutto con l’intento di rendere la mobilità quanto più sostenibile possibile.

Esattamente oggi il colosso ha annunciato una nuova struttura tariffaria che riguarda la sua rete di Supercharger sul territorio. Di novità in realtà ce ne sono un po’. Dallo scorso 13 aprile è arrivato un nuovo modello di membership che riguarda tutti i clienti appartenenti proprio alla rete Supercharger. Ora i proprietari dei veicoli elettrici possono ottenere delle tariffe di ricarica ridotte con una semplice iscrizione mentre i proprietari di un’auto Tesla sono membri in maniera automatica.

A partire da oggi invece la quota mensile sborsata per l’adesione alle colonnine con la super-ricarica diminuisce ufficialmente: si passa dai canonici 12,99 € al mese a 9,99 € al mese. È arrivata inoltre anche una nuova opzione di abbonamento annuale che costa 100 €, ottenendo uno sconto così del 16% rispetto all’abbonamento mensile. In questo modo gli utenti che si iscrivono con questa soluzione possono accedere alle tariffe riservate ai membri Supercharger.

Tesla, l’esperienza migliora ancora: l’aggiornamento rende la ricarica ancora più semplice ed economica

L’arrivo di questo nuovo aggiornamento garantisce ai proprietari di Tesla un’esperienza ancora più ricca e semplice, oltre che integrata e a tariffe più basse. Ovviamente anche gli altri proprietari di veicoli elettrici elettrici possono avere a loro disposizione più opzioni convenienti tra le quali poter scegliere.

La ricarica senza una abbonamento resterà disponibile in tutte le stazioni accessibili per gli automobilisti con un’auto elettrica con tariffe che saranno in costante aggiornamento. L’obiettivo è infatti quello di offrire una ricarica rapida a prezzi più che accessibili a tutti. Per beneficiare di questo nuovo aggiornamento, serve aggiornare anche l’applicazione Tesla alla versione 4.32. I clienti che hanno un abbonamento attivo avranno la riduzione automatica del canone o potranno scegliere l’abbonamento annuale.