Vodafone, le BOMBE sono due: si chiamano Silver e offrono 200GB

L’unico metodo per battere questo gestore sarebbe proporre delle offerte con la stessa qualità e con gli stessi contenuti. Almeno al primo impatto tutto questo sembra impossibile siccome Vodafone è leader in termini di rete e questa volta anche in termini di prezzi.

Il rilancio delle famosissime Silver è stato un crocevia importante per il gestore anglosassone, tornato a splendere dopo un periodo oscuro. Chi amava questo provider si è ritrovato improvvisamente a pagare cifre molto più alte rispetto alla concorrenza, dovendo pertanto prendere una scelta. Vodafone è stato abbandonato in quanto gestore mobile da numerosi utenti a causa dei suoi prezzi ma ora è pronto a mostrare un’altra faccia: quella della convenienza.

Vodafone, le offerte migliori sono ancora sul web: ecco le Silver fino a 200 GB

Unitamente a tante offerte lanciate durante la fine del 2023, ecco che tornano le due Silver di riferimento. La prima riesce ad offrire già tantissimo con un prezzo di soli 7,99 € al mese. Si parte infatti con minuti per le telefonate verso tutti i gestori mobili e fissi senza limiti, terminando con messaggi senza limiti verso tutti e ben 100 giga in 4G.

Passando all’altra soluzione, la Silver migliore, ecco al suo interno minuti e messaggi illimitati con 150 giga in rete 4G. Il costo in questo caso cambia e si ferma a 9,99 € al mese. Sono tanti i vantaggi che gli utenti possono avere sottoscrivendo queste offerte: si possono ottenere tantissimi contenuti, una gran qualità e una convenienza assicurata almeno per due anni.

Quello che molti inoltre ignorano è che almeno per il primo mese Vodafone offre le due Silver per un prezzo di 5 €. Non finisce qui però, siccome l’azienda garantisce a tutti una possibilità gratuita per ricevere 50 giga in più tutti i mesi. Basta infatti iscriversi al servizio di ricarica automatica SmartPay ed il gioco è presto fatto.