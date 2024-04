Iliad ha la GIGA 180 con il 5G gratis, il prezzo è FUORI DI TESTA

Con un colpo di coda questa volta Iliad ha ripreso la sua battaglia contro gli altri gestori e ha voluto farlo con una delle sue migliori opportunità. Come se le scorse Flash non fossero bastate, il provider ha introdotto di nuovo la sua vecchia Giga 180, sempre con il solito vantaggioso prezzo di vendita mensile. Sebbene anche la concorrenza si sia adeguata ai prezzi bassi, Iliad riesce comunque ad essere il gestore di riferimento sotto questo aspetto, siccome consente di avere sempre il meglio per pochi euro mensili.

Il costo di questa straordinaria offerta mobile equivale a 9,99 € al mese per sempre per chi la sceglie. Il costo di attivazione è praticamente uguale ma a differenza del costo mensile va pagato solo una tantum. Ricordiamo che il 5G è totalmente gratis per chi opta per questa straordinaria promo mobile, per cui non ci sono costi in eccesso da pagare né ora, né in futuro.

Questo è ovviamente un vantaggio che tutti gli altri non dispongono per i loro utenti e a tal proposito potrebbe essere anche un modo per aumentare i numeri. Iliad vuole infatti andare oltre gli 11 milioni e con questa Giga 180 potrebbe riuscirci senza troppi problemi.

Iliad, l’offerta da battere è ancora la Giga 180 con il 5G gratis

Iliad quando vuole vincere lo fa con le sue migliori offerte e la Giga 180 è sicuramente una di queste. Il celebre provider al suo interno ha incluso il meglio, a partire dai minuti fino ad arrivare ad Internet con tantissimi giga.

Per quanto concerne le telefonate, si possono effettuare in ogni momento e sono senza limiti, esattamente come i messaggi da inviare. In merito alla connessione ad Internet invece ecco 180 giga in 5G gratis tutti i mesi. Il costo di attivazione è uguale al prezzo dell’offerta, ovvero 9,99 € ma in questo caso una tantum.