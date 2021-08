Sulla rivista The Astrophysical Journal dai ricercatori dell’Università di Cambridge è stato da poco pubblicato uno studio riguardante una nuova classe di esopianeti sui quali potrebbe effettivamente esserci la vita, ovvero gli Hycean Planets.

Hycean Planets, i nuovi pianeti sui quali potrebbe esserci la vita come sulla Terra

Da sempre i ricercatori e gli scienziati di tutto il mondo effettuano numerose ricerche volte a scoprire a individuare nuove forme di vita nello spazio e ora è stata da poco individuata una nuova classe di esopianeti. Come già accennato, si tratta degli Hycean Planets, questa nuova classe di esopianeti che potrebbe a tutti gli effetti permettere la vita agli esseri viventi proprio come sul nostro pianeta.

Nello specifico, si tratta di corpi celesti molto estesi e caratterizzati dalle elevate temperature, che possono addirittura raggiungere i 200 gradi. Nonostante questo, a detta dei ricercatori, la presenza di vaste zone con grandi oceani potrebbe garantire la vita a dei microrganismi come i batteri.

Tramite il nuovo telescopio di ultima generazione che verrà annunciato a breve, ovvero il James Webb Space Telescope, sarà possibile cominciare a studiare i primi possibili pianeti appartenenti alla nuova classe.

Raffaele Gratton, astronomo presso l’Osservatorio di Padova dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), ha così commentato: “Se l’esistenza di questi Hyceans planets venisse confermata, ci troveremmo davanti agli oggetti celesti più promettenti per la ricerca di forme di vita. Questo studio ci ricorda ancora una volta che dobbiamo ampliare i nostri orizzonti e non limitarci a cercare pianeti simili a quelli che vediamo nel nostro Sistema solare. La vita potrebbe nascondersi anche su corpi celesti molto diversi che finora non avevamo considerato e, in questo caso, non sarebbe neanche poi tanto difficile da trovare”.