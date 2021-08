Durante l’evento dello scorso 26 agosto 2021 Xiaomi ha presentato diverse novità interessanti, tra le quali troviamo due nuovi notebook e tre nuove TV 4K: si tratta di Xiaomi Mi Notebook Pro, Mi Notebook Ultra e della serie Xiaomi Mi TV 5X, costituita da tre modelli.

Xiaomi Mi Notebook Pro e Xiaomi Mi Notebook Ultra saranno disponibili nella colorazione Lustrous Gray a partire dall’India dal 31 agosto 2021 mentre la serie Xiaomi Mi TV 5X sarà disponibile a partire dall’India dal 7 settembre. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi ha presentato dei nuovi dispositivi

I due nuovi notebook della casa cinese sono costruiti in alluminio e possono entrambi contare su processori Intel di 11a generazione (Tiger Lake H-series): si distinguono principalmente per il display, da 14 pollici sul modello Pro e da 15,6 su quello Ultra, e per la dimensione della batteria (diretta conseguenza della diagonale di schermo). Xiaomi Mi Notebook Ultra mette a disposizione un display IPS 16:10 da 15,6 pollici a risoluzione 3200 x 2000 (242 ppi), con 90 Hz di refresh rate, 300 nit di picco, 100% della copertura sRGB e DC Dimming; Xiaomi Mi Notebook Pro ricalca queste ultime caratteristiche, ma si ferma a 14 pollici, alla risoluzione 2560 x 1600 (215 ppi) e a 60 Hz di refresh rate.

L’altro cambiamento principale per quanto concerne la scheda tecnica riguarda la batteria, da 70 Whr sull’Ultra e da 56 sul Pro. Per il resto abbiamo processori Intel i5-11300H o Intel i7-11370H su entrambi, con Intel Iris Xe, 8/16 GB di RAM DDR4, 512 GB di SSD NVMe, HDMI 1.4, Thunderbolt 4, USB Type-C, USB 3.2, USB 2.0, porta per il jack da 3,5 mm, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, webcam a 720p, doppio speaker da 2 W e sensore d’impronte per lo sblocco. A bordo per entrambi Windows 10 Home, accompagnato da Microsoft Office Home & Student 2019. Naturalmente non avranno problemi a ricevere Windows 11, non appena sarà reso disponibile dalla casa di Redmond.

La serie Xiaomi Mi TV 5X è costituita da tre modelli: si parte da una diagonale di 43 pollici e si arriva a una da 55, passando da quella intermedia da 50 pollici. Tutti i tre i televisori dispongono di pannello a risoluzione 4K HDR (3840 x 2160 pixel), con supporto a Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG e Vivid Picture Engine 2, e offrono un input lag di 6,5 ms (a 4K e 60 fps). A bordo abbiamo un processore quad-core a 64-bit, GPU Mali G52 MP2, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Per quanto riguarda le porte troviamo 3 HDMI 2.1, 2 USB, Ethernet, 1 ottica, 1 per il jack da 3,5 mm, eARC e AV.