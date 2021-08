WindTre rappresenta la migliore soluzione in questo finale di stagione estiva per chi vuole modificare il suo piano per la telefonia mobile. Il gestore arancione, infatti, assicura ai nuovi clienti una serie di vantaggiose offerte, tra cui spicca la tariffa WindTre Star+.

WindTre contro Iliad: la tariffa dell’estate con Giga quasi no limits

Il ticket della WindTre Star+ prevede un essenziale vantaggio per gli utenti che desiderano un pacchetto con soglie di consumo molto ampie e prezzi da ribasso. Nel dettaglio, gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque più 100 Giga per navigare in rete sotto rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è fissato sui 7,99 euro ogni trenta giorni.

Anche in questa circostanza, gli utenti di WindTre che sottoscrivono questa ricaricabile dovranno accettare una serie di condizioni da parte dell’operatore. In aggiunta al costo mensile, gli abbonati dovranno elargire un costo una tantum di 10 euro per il rilascio della SIM.

Altro fattore rilevante per l’attivazione di quest’offerta è la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è fondamentale ai fini di questa promozione. La WindTre Star+ per ora non può essere attivata da tutti gli abbonati, ma solo ed esclusivamente da coloro che attivano una nuova scie da SIM.

La WindTre Star+ può essere richiesta presso uno dei punti vendita del gestore sul territorio nazionale. Al momento, invece, gli utenti non possono procedere con l’attivazione online via sito ufficiale