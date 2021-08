L’offerta tariffaria XConnect dell’operatore virtuale 1Mobile, dedicata ai dispositivi IoT e attivabile con un costo di 2,50 euro al mese, è stata nuovamente prorogata per un’altra settimana.

Vi ricordo che 1Mobile è un brand di Compagnia Italia Mobile, guidata dall’Amministratore Delegato Antonio Cortina. L’operatore virtuale (MVNO ESP) permette di navigare su rete Vodafone 4G tramite l’aggregatore tecnico Effortel, con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Scopriamo ora l’offerta.

1Mobile ha prorogato XConnect a 2.50 euro al mese fino al 29 agosto 2021

Per sottoscrivere 1Mobile XConnect, i nuovi clienti devono sostenere un costo di attivazione pari a 5 euro, da sommare al costo di 10 euro per l’acquisto della SIM. L’offerta non è disponibile per i già clienti dell’operatore, infatti, secondo quanto viene riportato nella pagina dedicata sul sito ufficiale di 1Mobile, il passaggio verso XConnect non è consentito da nessuna promozione esistente.

Attivando 1Mobile XConnect si ottengono ogni mese 100 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico internet mobile in 4G al prezzo di 2,50 euro al mese. In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, tutte le offerte proposte da 1Mobile permettono di utilizzare i minuti e gli SMS alle stesse condizioni nazionali, ma allo stesso tempo prevedono un limite massimo al traffico dati mensile.

Nel caso di XConnect, tuttavia, i clienti dell’operatore possono usufruire dell’intero bundle dati previsto, che come già detto è pari a 1 Giga al mese. Se il cliente consuma tutto il bundle di Giga messo a disposizione, per continuare a navigare in internet deve sostenere un prezzo di 50 centesimi di euro per ogni 100 MB di traffico dati, con tariffazione a scatti anticipati di 100 KB. Per maggiori dettagli o scoprire altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.