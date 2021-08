Le nuove offerte del volantino bennet raggiungono livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, i prezzi sono bassi e riescono ad avvicinare anche gli utenti molto più restii all’acquisto di ulteriori prodotti di tecnologia generale, grazie alle enormi possibilità di risparmio promesse.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere attualmente disponibile in esclusiva presso i punti vendita fisici, ciò sta a significare che non sarà possibile recarsi presso altre realtà o sul sito ufficiale, per completare l’acquisto desiderato. Tutti i prodotti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono disponibili, nel caso della telefonia mobile, nella variante completamente sbrandizzata.

Approfittate subito dei migliori codici sconto Amazon, vi attendono gratis sul nostro canale Telegram ufficiale.

Bennet: attenzione a questi nuovi sconti

Il top di gamma racchiuso all’interno del volantino bennet è quasi inaspettato, sebbene non sia più propriamente recentissimo, parliamo appunto dell’Apple iPhone 11, uno smartphone unico nel proprio genere, ancora recentissimo, e caratterizzato da un prezzo finale di soli 499 euro (la variante prevede 64GB di memoria interna).

Volendo invece puntare verso il mondo Android, il nostro consiglio è di scegliere uno tra Xiaomi redmi Note 9 o anche Samsung Galaxy A02, una coppia di prodotti altrettanto interessanti, sebbene appartengano alla fascia bassa della telefonia mobile, dato il prezzo finale di 159 euro (sempre alle condizioni descritte in precedenza).

Ogni altro dettaglio in merito al volantino Bennet discusso direttamente nell’articolo è rimandato alla visione delle pagine sottostanti, che ricordiamo essere valide esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, senza vincoli particolari.