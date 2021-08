Un nuovo aggiornamento di Windows 10 sembra interrompere una funzionalità importante per alcuni utenti, con la pratica funzione Alt-Tab che sembra non funzionare. Come riportato da Windows Latest, alcune persone che hanno scaricato l’anteprima di luglio 2021 (KB5004296) e l’aggiornamento di agosto 2021 (KB5005033) non sono in grado di utilizzare correttamente la funzione Alt-Tab.

Quando utilizzi Windows 10, se tieni premuto Alt, quindi premi il tasto Tab sulla tastiera, puoi scorrere rapidamente le app e le finestre aperte. Quando smetti di premere il tasto Tab, la finestra o l’app evidenziata in cui ti fermi verrà selezionata. È un modo semplice e veloce per passare da un’app all’altra e può anche rivelarsi estremamente utile se stai utilizzando un’applicazione a schermo intero.

Windows 10: il problema puó essere risolto in due modi

Tuttavia, ci sono rapporti secondo cui il tentativo di utilizzare Alt-Tab tra le app a schermo intero non funziona più, con gli utenti che ottengono uno schermo vuoto o vengono semplicemente scaricati nel desktop di Windows 10. Questa è una funzionalità incredibilmente utile, quindi che si rompa è piuttosto frustrante, per non dire altro.

Per fortuna, ci sono modi per risolvere il problema. Alcuni utenti segnalano che la disinstallazione dell’aggiornamento difettoso risolve i problemi. Questo è un modo piuttosto severo per risolvere il problema, poiché significa che stai perdendo altre correzioni e funzionalità aggiuntive fornite dall’aggiornamento.

Un altro modo per risolverlo è disabilitare il feed ‘Notizie e interessi’, che è un’aggiunta relativamente nuova a Windows 10 e sembra causare il problema. Per fare ciò, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni di Windows 10 e seleziona ‘Impostazioni’, quindi vai alla sezione ‘Notizie e interessi’ e fai clic su ‘Disattiva’.