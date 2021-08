I saldi sono pressoché infiniti da Comet, tutto questo grazie ad un volantino veramente molto speciale, con il quale gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere sempre meno, riuscendo nel contempo a strappare qualche buon affare.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, risulta essere disponibile fino al 31 agosto 2021, con possibilità di acquisto sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. Gli utenti che sceglieranno di comprare dal divano di casa, lo ricordiamo, avranno la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, previo superamento dei 49 euro di spesa effettivi. Il Tasso Zero, al contrario, potrà esser richiesto solo nel momenti in cui si effettuerà un ordine superiore ai 199 euro, previa accettazione.

Comet: il volantino che nessuno si aspettava di vedere

All’interno della campagna promozione si possono scovare ottime occasioni anche per quanto riguarda il segmento degli smartphone, in particolare notiamo la possibilità di acquistare Samsung Galaxy S20 FE, disponibile a 399 euro, come anche Samsung Galaxy A22 a 249 euro, Galaxy A52 a 349 euro, Motorola Moto G30 a 229 euro, Motorola E7i Power a 89 euro, Oppo Find X3 Lite a 379 euro, oppo A94 a 299 euro, Oppo A53s a 169 euro, Vivo Y72 a 299 euro, Oppo A74 a 219 euro, Xiaomi Mi 10T a 329 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 229 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 289 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, iPhone 12 Pro a 1099 euro, iPhone 12 Mini a 699 euro, realme 8 Pro a 269 euro o realme 8 5G a 229 euro.

