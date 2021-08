Il nuovo volantino Comet presenta prezzi infinitamente bassi, con possibilità di accesso universale, ovvero si ha la possibilità di godere degli stessi, indipendentemente dalla provenienza territoriale, o anche tramite il sito internet ufficiale.

Nell’eventualità in cui si preferisse questa seconda opzione, è bene ricordare che è possibile fruire della spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi, senza vincoli legati alle categorie merceologiche o altro. E’ presente, inoltre, la rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, con pagamento automatico dal conto corrente, solo nel momento in cui si spenderanno più di 49 euro.

Comet: attenzione ai nuovi sconti, sono da impazzire

I nuovi sconti attivati da Comet sono da impazzire, in quanto in grado di scontare i migliori prodotti in circolazione. Osservando da vicino il segmento della telefonia mobile, è possibile trovare anche alcuni veri e propri top di gamma, quali sono Xiaomi Mi 11, Apple iPhone 12, Xiaomi Mi 11i, Oppo Find X3 Neo o Oppo Find X3 Pro, con prezzi che oscillano tra un minimo di 599 euro ed un massimo di circa 1000 euro.

Interessanti sono anche le soluzioni appartenenti alla fascia intermedia dello stesso settore, basti pensare che sotto i 399 euro si potranno acquistare xiaomi Redmi Note 9, Motorola E7 Power, Oppo A53s, Xiaomi Mi 11 Lite o anche Oppo A53, per comprenderne appieno la qualità generale.

Ogni altro dettaglio del volantino Comet è rimandato direttamente alle pagine che trovate nel nostro articolo.