OnePlus si prepara a lanciare un nuovo smartwatch che darà modo a tutti gli appassionati di tenere al polso un pezzetto di Hogwarts. Una versione inedita chiamata OnePlus Watch Harry Potter Edition potrebbe essere quasi pronta al debutto ufficiale ma sfortunatamente il dispositivo non sarà disponibile in tutti i mercati.

OnePlus Watch Harry Potter Edition: arriva il nuovo smartwatch dedicato al mago di Hogwarts!

L’azienda potrebbe rilasciare la nuova versione del suo smartwatch soltanto in India ma a riguardo mancano ancora notizie effettivamente certe. Il costo e la data di lancio restano infatti sconosciute così come quelle che saranno con precisione le funzionalità e il design del nuovo OnePlus Watch Harry Potter Edition.

Il design riprenderà sicuramente il tema al quale è dedicato il dispositivo proponendo uno stile Potteriano che farà gola agli appassionati e lo stesso potrà dirsi di alcune delle nuove funzionalità. Alcune immagini mostrano, ad esempio, la presenza di sfondi a tema rappresentati gli stemmi delle quattro casate.

Dal punto di vista tecnico non sembrano previsti particolari rinnovamenti. OnePlus dovrebbe mantenere invariate le specifiche tecniche e proporre uno smartwatch con display AMOLED da 1,39 pollici con quadrante di forma circolare da 46mm e batteria in grado di garantire ben 25 ore di utilizzo continuo. L’autonomia del dispositivo resterà quindi una delle caratteristiche meritevoli in quanto capace di offrire anche 14 giorni di autonomia con una sola ricarica effettuata.

Resta da scoprire la destinazione del nuovo OnePlus Watch Harry Potter Edition e quello che sarà il suo costo di lancio ma nei prossimi giorni tutti i dubbi potrebbero essere sciolti dall’emergere di nuove indiscrezioni.