Iliad rilancia la sua sfida nel campo della telefonia. L’operatore francese anche nel mese di Agosto propone a tutti i suoi abbonati il vantaggio dell’offerta Flash 120. I clienti che scelgono questa promozione pagheranno 9,99 euro ogni trenta giorni per un pacchetto che prevede chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la navigazione internet.

Iliad, le migliori due promozioni per i clienti direttamente sul sito

La Flash 120 è senza dubbio una delle migliori iniziative del momento, ma non è l’unica proposta per i clienti di Iliad. Gli abbonati, infatti, potranno anche attivare una seconda vantaggiosa offerta: Giga 80.

La Giga 80 negli ultimi mesi ha sostituto a listino la vecchia promozione Giga 50. Il costo di questa ricaricabile è rimasto lo stesso: 7,99 euro ogni trenta giorni. Rispetto alla Giga 50 cresce il pacchetto dei consumi con chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 80 Giga per navigare in internet. Nel pacchetto sono anche inclusi 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE.

A sua volta, la Giga 80 di Iliad ha un’alternativa nella classica proposta Giga 40. Gli abbonati pagheranno sempre un costo mensile di 6,99 euro ogni mese. Il pacchetto dei consumi è poi confermato in telefonate illimitate verso numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per la navigazione internet.

Le tre tariffe di Iliad, sia la Flash 120 che la Giga 80 e la Giga 40, hanno una condizione necessaria per la loro attivazione. Gli utenti infatti avranno impegnarsi al pagamento di una quota di attivazione di 10 euro per la ricezione della SIM. Necessaria è anche la portabilità del numero.