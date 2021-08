All’inizio di quest’anno, OnePlus ha annunciato che si sarebbe ulteriormente integrato con Oppo per aiutare a migliorare gli aggiornamenti software. Molti si sono chiesti cosa significherebbe questo dato che sembrava piuttosto vago, e sembra che potremmo vedere OnePlus diventare lentamente un sottomarchio di Oppo.

Tanto che nel 2022 OnePlus ‘aggiornerà’ i suoi smartphone di punta del 2020 con l’ultima versione di ColorOS. Per chi non ha familiarità, ColorOS è la versione di Oppo su Android, proprio come il modo in cui OnePlus utilizza (o usava) OxygenOS per distinguersi dalla concorrenza.

OnePlus 8\8T potrebbero ricevere un nuovo aggiornamento a breve

Questo è stato rivelato su Weibo dal COO di OnePlus Liu Fengshou che ha affermato che questo aggiornamento sarebbe arrivato nel primo trimestre del 2022. Liu non ha menzionato se questo interesserà o meno tutti gli utenti OnePlus in tutto il mondo o solo quelli in Cina. Supponendo che il rapporto precedente sia ancora tenendo vero, questo probabilmente si applicherà solo a coloro che vivono in Cina.

Per chi non ha familiarità, OnePlus è passato a ColorOS quando ha lanciato OnePlus 9 all’inizio di quest’anno, ma era per la Cina e la versione internazionale dello smartphone utilizzava ancora OxygenOS. In precedenza, OnePlus ha differenziato il suo sistema operativo con OxygenOS e HydrogenOS per i mercati internazionali e cinesi.

Per essere onesti, non ci sarebbe davvero nulla di sbagliato se OnePlus passasse tutti i suoi utenti a ColorOS, ma poiché alcuni sono probabilmente abituati a OxygenOS, potrebbero non necessariamente accogliere il cambiamento.