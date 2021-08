Le iniziative commerciali presentate da Iliad si confermano come le più vantaggiose del mercato, anche in questa stagione estiva. Il gestore francese ha deciso di confermare a listino un’offerta molto valida come la Flash 120. Al semplice costo di 9,99 euro, i clienti avranno accesso ad un pacchetto con chiamate senza limiti, SMS infiniti verso tutti più 120 Giga per navigare in internet sotto rete 5G.

Iliad, si prepara il processo di dismissione al 3G

Uno dei vantaggi più grandi della Flash 120 è dato proprio dalla presenza di un’opzione 5G. Senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla ricaricabile di riferimento, i clienti potranno connettersi sotto rete 5G in tutte le aree italiane attualmente raggiunte da copertura.

Il 5G di Iliad è già una realtà nei grandi capoluoghi della penisola. Tutto ciò, in attesa dei prossimi mesi autunnali e del 2022, quando è previsto un ulteriore upgrade per la copertura da parte di Iliad.

La presenza del 5G in casa Iliad ha portato anche ad una serie di necessari cambiamenti da parte dell’operatore francese. E’ sempre più vicino, ad esempio, un futuro processo di dismissione per le linee 3G.

Anche Iliad nel corso delle prossime settimane dovrebbe seguire una strada già inaugurata da TIM e Vodafone. Con l’avanzare della nuova tecnologia per internet, gli operatori in via progressiva – anche per massimizzare gli investimenti sullo stesso 5G – dovrebbero eliminare le linee di vecchia generazione. In casa Iliad però i tempi potrebbero essere più lunghi. In assenza di copertura omogenea del territorio, il 3G resterà un asset strategico almeno sino al prossimo 2022.