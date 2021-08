Il noto marchio inglese Harley-Davidson ha deciso da diverso tempo di focalizzarsi anche sul settore della mobilità elettrica ed in particolare su quello delle ebike. In particolare, attraverso la società Serial 1 Cycle Company l’azienda ha già annunciato alcune bici elettriche molto interessanti e ora è quasi pronta a farle sbarcare ufficialmente in Europa e soprattutto anche qui da noi in Italia.

Harley-Davidson pronta a portare ufficialmente anche in Italia le sue bici elettriche

Come già accennato, il noto marchio inglese Harley-Davidson è quasi pronto a far sbarcare in Europa e anche nel nostro paese le sue bici elettriche prodotte dalla sua società Serial 1 Cycle Company. Sul sito europeo dell’azienda, in particolare, sono già stati riportati i modelli di ebike in arrivo.

In primis, avremo il modello MOSH/CTY che sarà distribuito ad un prezzo di 3.499 euro. Quest’ultimo sarà dotato di un motore Brose S Mag e da una batteria da 529 Wh. Il secondo modello che sarà distribuito è RUSH/CTY. Il suo prezzo sarà di 4.699 euro ed avrà un motore Brose S Mag e 706 Wh di batteria. L’ultimo modello disponibile sarà il RUSH/CTY STEP THRU ed avrà una batteria da 529 Wh e sempre un motore Brose S Mag. Il suo prezzo sarà invece pari a 4.599 euro.

Vi ricordiamo che circa un mese fa il noto marchio inglese ha inoltre presentato la sua prima moto elettrica. Si tratta della LiveWire One, la quale può vantare la presenza di un motore elettrico da ben 105 CV e una batteria da 15,4 kWh che garantisce un’autonomia su strada di circa 235 km nei centri urbani.