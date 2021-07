Qualche tempo fa, la nota casa motociclistica Harley-Davidson aveva deciso di presentare dei nuovi veicoli elettrici a due ruote sotto un altro marchio. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha annunciato ufficialmente la sua prima moto elettrica di questo marchio, cioè la nuova LiveWire One.

Il settore della mobilità elettrica è in forte espansione e per questo numerose aziende stanno proponendo sempre più spesso veicoli appartenenti a questa tipologia. La nota azienda statunitense Harley-Davidson, come già accennato, ha per l’appunto presentato da poco la sua prima moto elettrica sotto il suo nuovo marchio.

Si tratta della nuova LiveWire One. Dal punto di vista estetico, la moto elettrica presenta numerose somiglianze con la precedente versione, comprese le due colorazioni disponibili, ovvero Liquid Black e Horizon White. Lato autonomia, è in grado di camminare su strada per 235 km nel centro urbano e circa 153 km sul ciclo combinato, il tutto grazie alla presenza di una batteria con una capienza 15,4 kWh.

Le prestazioni, infine, sono affidate a un motore elettrico con una potenza di 105 CV con 116 nm di coppia. Quest’ultimo è in grado di far passare la velocità da 0 a 96 km/h in 3 secondi. La velocità massima raggiungibile, invece, è di 177 km/.