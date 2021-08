Le occasioni effettivamente disponibili da bennet sono decisamente speciali, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accesso ad alcuni prezzi molto più bassi del normale, applicati su prodotti qualitativamente elevati e di ottima fattura generale.

Il volantino, esattamente alla pari di quanto vediamo da Carrefour, è disponibile solo ed esclusivamente in negozio, non sul sito ufficiale. L’attivazione è indistinta, indipendentemente dalla regione di appartenenza, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono disponibili in versione no brand (almeno per quanto riguarda la telefonia mobile).

Bennet: tantissime occasioni per tutti i gusti

Le offerte del volantino Bennet partono dalla fascia bassa della telefonia mobile, con il galaxy A02s in promozione a soli 119 euro, seguito a ruota dall’ottimo, ed economico, Xiaomi Redmi Note 9, disponibile all’acquisto a 159 euro.

L’occasione più ghiotta è rappresentata dall’Apple iPhone 11, uno smartphone di tutto rispetto, richiestissimo nonostante sia sul mercato da più di un anno, il cui prezzo finale attuale si aggira attorno ai 499 euro, per la variante con 64GB di memoria interna.

Se interessati, infine, ad un indossabile, da sottolineare la presenza di uno smartwatch Kingwear, acquistabile con un esborso finale di soli 29,90 euro. Nell’eventualità in cui foste incuriositi dal volantino Bennet, e vogliate approfondirne la conoscenza, rimandiamo la lettura della pagina inserita direttamente qui sotto nell’articolo, ricordando la possibilità di acquisto esclusiva nei singoli punti vendita, non online.