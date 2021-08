Esselunga apre un nuovo negozio a Livorno, e per l’occasione ha deciso di lanciare una nuova campagna promozionale speciale, proponendo in cambio uno sconto incredibile per l’acquisto della xiaomi Mi Band 5.

Il prodotto è commercializzato come SottoCosto, ciò sta a significare che le scorte disponibili saranno estremamente limitate, più precisamente risultano essere disponibili solo 150 pezzi, i quali non verranno riforniti una volta terminati. La garanzia copre come al solito i 24 mesi successivi all’acquisto, per difetti di fabbrica (non danni accidentali). Data la spesa esigua non è ovviamente possibile affidarsi alla rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Esselunga: lo sconto è assolutamente da paura

L’intero volantino Esselunga, al netto ovviamente delle promozioni legate ai beni di prima necessità, affonda le proprie radici nella possibilità di acquisto di una Xiaomi Mi Band 5. Non è l’ultimo modello disponibile sul mercato, data la presenza della Mi Band 6, ma al possibilità di acquistarla a soli 19,89 euro non può assolutamente passare inosservata.

La scheda tecnica parla di un prodotto con display AMOLED da 1,1 pollici, 11 modalità di allenamento, monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca (no SPO2), misurazione di passi, distanza percorsa e calorie bruciate, con resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere, autonomia fino a 14 giorni e compatibilità con tutti gli smartphone attualmente in commercio.

Il prezzo di vendita è da considerarsi valido solamente presso il negozio di Livorno, salvo esaurimento delle scorte, non sarà possibile completare l’acquisto altrove.