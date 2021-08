L’attesa è giunta ormai al termine, soltanto pochi giorni e Samsung sfoggerà i suoi nuovi dispositivi durante l’evento Galaxy Unpacked. La presentazione, che si terrà l’undici agosto, verterà soprattutto sui pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 ma non passeranno inosservati le ulteriori novità previste. Il colosso annuncerà al pubblico anche due nuovi smartwatch e tra questi il Samsung Galaxy Watch 4 Classic, recentemente apparso in alcune foto reali.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic: ecco le caratteristiche dello smartwatch!

Il colosso sudcoreano procederà con il lancio di due nuovi smartwatch: il Galaxy Watch 4 e il Galaxy Watch 4 Classic. Quest’ultima versione è apparsa in alcune foto dal vivo che hanno svelato le particolarità del nuovo dispositivo.

Stando alle indiscrezioni trapelate fino a questo momento e alle immagini emerse, il Samsung Galaxy Watch 4 Classic arriverà in una versione da 42mm e una da 46mm con cinturino in pelle e sarà con molta probabilità disponibile in due colorazioni: nero e argento.

Le funzionalità dei dispositivi non sono ancora note ma alcune voci hanno riferito quelli che potrebbero essere i costi con i quali Samsung lancerà i suoi smartwatch. In base a ciò, il Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 42 mm potrebbe essere disponibile a un costo di circa 470,00-500,00 euro; il Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46 mm, invece, potrebbe avere un costo di circa 500,00-530,00 euro.

I prezzi qui riportati potrebbero non corrispondere a quelli realmente stabiliti dal colosso ma soltanto la presentazione ufficiale potrà confermarlo. Fortunatamente, l’attesa è ormai breve e tra soli pochi giorni i dispositivi Samsung non avranno più segreti.