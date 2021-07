Oramai mancano solo un paio di settimane alla presentazione di Galaxy Z Fold 3 da parte di Samsung all’evento Unpacked del prossimo 11 agosto: lo smartphone non ha davvero più segreti.

Inoltre, da pochi giorni sono anche spuntate delle foto “ufficiali” del dispositivo in questione, che vanno a confermare quanto visto sulla fotocamera nelle settimane scorse. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold 3: delle recenti foto confermano gli indizi delle scorse settimane

Z Fold 3 si mostra sia aperto, e dunque in modalità tablet, che chiuso, come se fosse uno “smartphone tradizionale”: confermato dunque il design del modulo fotocamere posteriore, che sarà di forma ovale e accoglierà tre sensori di dimensione identica. La camera frontale sarà invece posta sotto ad entrambi i display (sia quello esterno che interno).

Ricordiamo che tra le specifiche note del dispositivo troviamo il processore Snapdragon 888, con 12 GB di memoria e 512 GB di spazio d’archiviazione. Non mancherà la frequenza d’aggiornamento dello schermo pari a 120Hz e il supporto alla S-Pen. L’evento Unpacked si terrà l’11 agosto alle 16:00 ore italiane. Non possiamo non ricordare che, nel corso dell’evento verrà anche presentato il nuovo Samsung Galaxy Z Flip, molto più performante del precedente.

Samsung sottolinea che continuerà a fornire anticipazioni tramite il sito ufficiale Newsroom prima dell’evento, ma ormai dovrebbe essere chiaro quale sarà l’appuntamento più caldo dell’estate per quanto riguarda il mercato smartphone. La presentazione sarà trasmessa in streaming. Mancano davvero pochi giorni e noi non vediamo l’ora.