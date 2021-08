Durante questa stagione estiva sono tantissimi gli operatori telefonici MVNO che stanno proponendo nuovi piani tariffari agli utenti. Infatti dopo le offerte di Iliad e hoMobile, troviamo una nuova ed interessante proposta di Kena Mobile.

L’operatore virtuale che si appoggia ai ripetitori WindTre è pronta a rispondere all’agguerrita concorrenza, dopo aver attirato un gran numero di utenti negli ultimi anni. Scopriamo le offerte con rimborso disponibili.

Kena Mobile propone tre offerte con rimborso

Kena sta spiccando per le sue offerte, con l’ultima che sta interessando diversi utenti. A breve si potrà accedere accedere a dei piani tariffari che faranno accedere ad un rimborso pari a 5 euro. Andiamo a vedere come sarà possibile accedere a tale rimborso e come attivare la promozione. Per accedere al rimborso di 5 euro proposto dall’operatore telefonico, bisognerà portare un amico in Kena Mobile.

La rete MVNO inoltre ha presentato tre nuovi piani tariffari. Infatti per chi è un nuovo utente Kena offre Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti, 50 giga in rete 4G a 7,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 4,99 euro. Mentre per tutti i clienti che arrivano da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO, gli utenti potranno accedere all’offerta che offre minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili, SMS illimitati, 100 giga in rete 4G a 9,99 euro al mese e senza alcun costo di attivazione.

Infine per tutti gli utenti che arrivano dagli altri operatori potranno accedere ad un piano tariffario che offre: minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti, 70 giga in rete 4G a 12,99 euro al mese e senza alcun costo di attivazione.