Realme sta lavorando sullo sviluppo di una nuova tecnologia di ricarica rapida. Dopo varie indiscrezioni, ecco arrivare la conferma ufficiale da parte del produttore. Il prossimo 3 agosto alle ore 14.00 verrà svelata la MagDart.

Secondo quanto emerso dalle prime analisi, la tecnologia potrebbe essere simile a MagSafe di Apple. Infatti, la stessa Realme ha ufficializzato che l’evento di agosto sarà intitolato “realme Magnetic Innovation” che lascia intendere un sistema di ricarica rapida wireless.

L’attesa per il debutto di questa tecnologia è molto elevata. Lo scorso anno il brand ha lanciato la ricarica ultraveloce SuperDart da 125W ma quest’anno ci aspettiamo qualcosa in più. Infatti, il produttore ha confermato che MagDart sarà la tecnologia di ricarica wireless magnetica più veloce al mondo. Si tratta di una novità molto interessante e non vediamo l’ora di ammirare all’opera il sistema.

Realme si sta preparando a lanciare la tecnologia di ricarica magnetica MagDart

Durante l’evento del prossimo 3 agosto, Realme presenterà anche il nuovo device chiamato Flash. Il nome è rappresentativo delle funzionalità, in quanto si tratterà del primo smartphone a poter contare sulla funzionalità MagDart.

Lo smartphone sarà anche il primo Android a sfruttare la ricarica magnetica. Inoltre, il brand presenterà una serie di accessori che sfrutteranno la tecnologia magnetica, con l’intenzione di creare un ecosistema innovativo.

L’appuntamento con l’evento di lancio di MagDart è fissato per il 3 agosto alle ore 14.00. Sarà possibile seguire il keynote direttamente sul canale YouTube o sulla pagina Facebook del produttore. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli.